Al via da oggi l'Urban Bird Blitz l'evento di Citizen Science per l'osservazione degli uccelli nelle città italiane

Da oggi prende il via la settima edizione dell'Urban Bird Blitz, un'iniziativa di Citizen Science rivolta all'osservazione degli uccelli nelle aree urbane italiane. L'evento si svolge in diverse città del Paese e coinvolge cittadini che raccolgono dati sulle specie presenti e sui movimenti degli uccelli nelle zone cittadine. La manifestazione durerà fino a una data ancora da comunicare.

Al via da oggi, venerdì 24 aprile, la VII edizione dell'Urban Bird Blitz, un evento di Citizen Science dedicato all'osservazione degli uccelli nelle città italiane. L'iniziativa è organizzata da EBN Italia, la principale associazione di birdwatching nel nostro Paese.🔗 Leggi su Fanpage.it

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