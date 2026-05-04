Un'azienda è stata condannata a pagare 5 milioni di dollari per aver ingannato gli utenti, secondo quanto emerso nelle indagini. I fondi dei risparmiatori venivano gestiti in modo diverso rispetto a quanto dichiarato, mentre alcune garanzie sulla copertura assicurativa dei depositi si sono rivelate false. Le autorità hanno evidenziato come le informazioni fornite agli utenti fossero ingannevoli e non corrispondessero alla realtà.

? Cosa scoprirai Come venivano usati realmente i fondi dei risparmiatori?. Chi ha garantito falsamente la copertura assicurativa dei depositi?. Perché i capitali finivano in micro-prestiti per giocatori in Cina?. Quanto riceveranno effettivamente gli investitori danneggiati dal fallimento?.? In Breve Cred gestiva i fondi tramite micro-prestiti a giocatori di videogiochi in Cina.. L'operazione fraudolenta è avvenuta tra gennaio 2019 e ottobre 2020.. Il risarcimento include 545.189 dollari recuperati dal fallimento di Cred.. La sanzione di 5 milioni supera di cinque volte i profitti di Uphold.. L’ufficio dell’Attorney General di New York ha imposto a Uphold il versamento di oltre 5 milioni di dollari per aver indotto in errore i propri utenti tramite la promozione di un prodotto finanziario fraudolento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uphold: 5 milioni di dollari per aver indotto in errore gli utenti

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