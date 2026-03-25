Meta dovrà pagare 375 milioni di dollari | il colosso di Zuckerberg non ha protetto gli utenti minorenni dai predatori sessuali

Un tribunale del New Mexico ha stabilito che Meta deve versare una multa di 375 milioni di dollari per non aver protetto adeguatamente gli utenti minorenni dai predatori sessuali. La decisione arriva in seguito a un procedimento legale che ha evidenziato carenze nelle misure di sicurezza adottate dalla società per tutelare i giovani utenti sulla sua piattaforma. La sentenza è stata resa nota nelle ultime ore.

Un tribunale del New Mexico ha condannato Meta a pagare una multa di 375 milioni di dollari -circa 323 milioni di euro- per non aver messo in guardia gli utenti dai pericoli delle piattaforme da essa gestite ( Facebook, Instagram e WhatsApp ) e per non aver protetto i minorenni dai predatori sessuali presenti sul web. Si tratta di una sanzione decisamente minore rispetto a quella che lo Stato chiedeva, ovvero due miliardi di dollari di risarcimento, ma che, al tempo stesso, invia un forte segnale all’impresa statunitense. Mark Zuckerber nel mirino per la mancata tutela degli utenti più giovani dai predatori sessuali. Di norma, le piattaforme digitali non ricevono mai condanne o multe per i comportamenti scorretti dei propri utenti, poiché la legge statunitense non le ritiene responsabili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Meta dovrà pagare 375 milioni di dollari: il colosso di Zuckerberg non ha protetto gli utenti minorenni dai predatori sessuali Articoli correlati Bill Cosby dovrà risarcire una delle donne che lo ha accusato di violenze sessuali con 19 milioni di dollariBill Cosby dovrà pagare 19,25 milioni di dollari a una delle donne che lo hanno accusato di violenza sessuale in questi anni. Jessica Alba dovrà pagare 3 milioni di dollari all’ex marito Cash WarrenIn tribunale, Jessica Alba è stata rappresentata dall'avvocata delle celeb Laura Wasser, nota per aver assistito alcuni clienti di alto profilo come... Tutto quello che riguarda Meta dovrà Temi più discussi: Usa: Meta condannata a pagare 375 milioni di dollari di danni per non aver protetto i minori dai predatori sessuali; Meta condannata in New Mexico: 375 milioni per non aver protetto i minori; Meta condannata a pagare 375 milioni di dollari nel New Mexico per sfruttamento sessuale di minori e sicurezza degli utenti; Meta condannata a pagare 375 milioni di dollari nel processo in New Mexico su sfruttamento minorile e sicurezza degli utenti. Meta dovrà pagare 375 milioni di dollari: il colosso di Zuckerberg non ha protetto gli utenti minorenni dai predatori sessualiUn tribunale del New Mexico ha condannato Meta a pagare una multa di 375 ... msn.com Protezione minori: Meta deve pagare 375 milioni di dollariMeta dovrà pagare 375 milioni di dollari per aver ingannato i consumatori e per non aver protetto i minori dai pedofili su Facebook e Instagram. msn.com Protezione minori: Meta deve pagare 375 milioni di dollari x.com Napoli è esplosa, è diventata una meta mondiale, e a qualcuno a Palazzo San Giacomo deve aver dato fastidio il rumore dei trolley. Con la delibera di Giunta n. 637 del 19 dicembre 2025, il Comune ha sganciato una bomba a orologeria sul centro storico. La - facebook.com facebook