Foggia | uomo aggredito durante una lite muore dopo diversi anni

A Foggia, un uomo è morto dopo quasi cinque anni dall'aggressione avvenuta durante una lite. La vittima, identificata come Fabio Visconti, era stata aggredita e pestata in seguito a un episodio di violenza tra due persone. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento legale, con le autorità che hanno seguito il caso nel corso degli anni.

Foggia, fu aggredito durante una lite: morto dopo quasi cinque anni. Fabio Visconti fu pestato durante una disputa per futili motivi, condannati due giovani Dopo quasi cinque anni di sofferenza, sabato è morto Fabio Visconti, il 37enne di Orta Nova (in provincia di Foggia) ferito gravemente da un gruppo di giovani durante un’aggressione avvenuta per futili motivi nell’ottobre del 2021, nel vicino comune di Stornara. La notizia si è diffusa sui social ed è stata confermata dal sindaco di Orta Nova, Domenico Di Vito. La lite, degenerata in un violento pestaggio, avvenne davanti a un bar di Stornara: Visconti, all’epoca 32 anni, fu colpito insieme al fratello gemello da un gruppo di giovani.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Foggia: uomo aggredito durante una lite, muore dopo diversi anni 13 GENNAIO 2025 - FOGGIA, GIUSTIZIA FAI DA TE: UOMO SORPRESO A RUBARE AUTO E PESTATO IN STRADA Notizie correlate Uomo condannato a 15 anni per l’omicidio del fratello durante una lite domesticaA Cilavegna, paese immerso tra i campi del Pavese, dove il silenzio delle colline si spezza solo dal canto degli uccelli e dal lontano ronzio delle... Nigeriano aggredito a colpi di mannaia durante una lite a Cagliari: è gravissimo. Arrestato un connazionale 41enneNotte di violenza a Selargius, nella Città metropolitana di Cagliari, dove una lite tra due uomini si è trasformata in un grave episodio di tentato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In un video l'aggressione choc all'operatore ecologico; Parroco aggredito in sacrestia nel Foggiano, solidarietà dal Comune; Monopoli-Foggia, caos nel finale: invasione di campo dei tifosi ospiti, steward aggredito; Aggressione sul treno Foggia-Bari: identificati e fermati 4 minorenni. Foggia, morto dopo cinque anni Fabio Visconti: fu aggredito in una lite nel 2021Dopo quasi cinque anni di sofferenza è morto Fabio Visconti, ferito in un pestaggio nel 2021 a Stornara. Due giovani erano già stati condannati. trmtv.it Aggredito e picchiato in strada, muore dopo anni di agoniaDopo quasi cinque anni di sofferenza, è morto ieri Fabio Visconti 37enne di Orta Nova, in provincia di Foggia, ferito gravemente durante un'aggressione avvenuta per futili ... quotidianodipuglia.it FOGGIA IN SERIE D, “È UN DRAMMA SPORTIVO”: “La colpa è di tutti, chiediamo scusa” - facebook.com facebook Foggia, fu aggredito durante una lite: morto dopo quasi cinque anni #foggia x.com