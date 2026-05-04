Un incidente nel fiume di Capaccio Paestum ha portato alla morte di un uomo, dopo che un kayak si è ribaltato. I Vigili del Fuoco di Agropoli sono intervenuti sul posto, ma le operazioni di soccorso sono state inutili. La vittima è stata trovata in acqua e trasportata fuori dal fiume. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Dramma nel territorio di Capaccio Paestum, dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso rivelatasi purtroppo fatale. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un kayak ribaltato nelle acque del fiume, in località Via Sandro Pertini (SRexSS166). All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno individuato il kayak capovolto e, poco dopo, il corpo esanime dell’uomo. Immediato l’intervento della squadra fluviale dei Vigili del Fuoco, già operativa nell’area, che ha provveduto al recupero della salma. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Kayak si ribalta nel fiume a Capaccio: uomo trovato morto in acqua

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