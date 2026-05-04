Uomini e Donne Sabrina Zago commenta la rottura con Davide | È stata proprio una batosta

Da ilsipontino.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabrina Zago ha annunciato la fine della frequentazione con Davide durante una puntata di Uomini e Donne. La donna ha commentato la rottura dicendo che si è trattato di una vera e propria batosta. La coppia aveva iniziato il percorso nel programma, ma ora la relazione si è interrotta senza ulteriori dettagli sui motivi. La notizia ha suscitato reazioni tra i fans e gli spettatori della trasmissione.

Sabrina Zago ha dovuto fare i conti con l'ennesima delusione a Uomini e Donne, la sua frequentazione con Davide infatti è giunta improvvisamente al capolinea. Di recente in studio lui si è lamentato di alcuni atteggiamenti della dama, come il fatto che gli abbia fatto un elenco dei suoi difetti e che non sia stata passionale. Intervistata da Uomini e Donne Magazine lei ha ammesso di esserci rimasta molto male quando il cavaliere ha chiuso. Tra le varie cose ha detto: "È stata proprio una batosta. Ero convinta fosse un uomo pronto ad avere una relazione". La dama in merito al loro percorso di conoscenza ha ricordato che era stato lui a cercarla quando aveva deciso di andare via a causa della precedente delusione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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