Atlanta e Lanfranco hanno deciso di uscire dal programma Uomini e Donne per continuare la loro conoscenza al di fuori delle telecamere. Durante la puntata, Atlanta ha fatto un gesto romantico che ha coinvolto il pubblico presente in studio. Nel frattempo, Sabrina Zago ha rivolto un attacco diretto a Nicola. La trasmissione si è concentrata su questi sviluppi nel corso della registrazione.

La coppia del trono Over decide di continuare la conoscenza lontano dalle telecamere. Il gesto romantico di Atlanta emoziona tutto il parterre e segna il momento clou della puntata. Oggi, venerdì 20 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. La puntata è stata caratterizzata da forti tensioni, momenti di commozione e decisioni definitive che hanno cambiato gli equilibri del Trono Over. Sabrina Zago contro Nicola: accuse e chiarimenti La puntata si è aperta con un duro confronto tra Sabrina Zago e Nicola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Atlanta e Lanfranco escono dal programma, Sabrina Zago attacca Nicola

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Non posso accettare che tu esca con altre donne dopo che hai avuto un rapporto con me”. Queste le parole di Sabrina Zago che, visibilmente emozionata, ha deciso di lasciare il programma dopo aver chiuso la conoscenza con Nicola. La scelta di Sabrina arri - facebook.com facebook