Uomini e Donne la ex tronista Anna Munafò debutta in politica

Anna Munafò, nota ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali. In un messaggio pubblico, ha spiegato di aver deciso di entrare in politica per contribuire in modo più diretto alla comunità. La sua scelta ha suscitato attenzione, considerando il passato nel mondo dello spettacolo. La candidata ha sottolineato l’intenzione di portare avanti progetti legati alla tutela del territorio e al benessere sociale.

"Ho deciso di candidarmi a queste comunali per poter dare in modo ancor più concreto il mio sostegno alla mia città" scrive sui social Anna Munafò, ex tronista di Uomini e donne, annunciando la sua ascesa in politica Prima Miss Italia, poi Uomini e Donne e oggi il debutto in politica.Anna Munafò, ex tronista del programma di Maria De Filippi,ha annunciato sui social tramite un post di voler scendere in campo alle Amministrative di fine maggio. L’impegno è per il suo paese natale, Milazzo, cittadina nel cuore della Sicilia che conta quasi 30mila abitanti. Uomini e Donne, una ex tronista, Anna Munafò, scende in politica a Milazzo: “voglio dare...🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Anna Munafò Dalla Televisione alla Politica a Milazzo

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