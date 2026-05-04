Alle prossime elezioni amministrative di fine maggio, Anna Munafò, nota ex tronista di Uomini e donne e ex concorrente di Miss Italia, ha comunicato tramite social il suo ingresso in campo politico. La sua partecipazione si aggiunge alla lista di candidati, portando un volto noto del mondo dello spettacolo nel panorama elettorale locale. La decisione di candidarsi ha suscitato attenzione tra i cittadini e gli osservatori, interessati a conoscere le sue proposte e il suo ruolo nel processo elettorale.

Alle Amministrative di fine maggio scende in campo anche Anna Munafò. Storica ex tronista di Uomini e donne, con un passato a Miss Italia, ha annunciato il suo debutto in politica con un post sui social. Un impegno politico per il suo paese, Milazzo, cittadina di quasi 30mila abitanti nel cuore.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Uomini e donne, storica ex tronista debutta in politica: Vorrei davvero poter fare qualcosa

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