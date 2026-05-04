Dopo la recente rottura con Cristiana Anania, Ernesto Passaro ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha negato le accuse che sono circolate online riguardo alla fine della loro relazione. L’ex protagonista del programma televisivo ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti, smentendo le voci che avevano generato discussioni tra i follower. La vicenda ha attirato l’attenzione degli utenti, portando Ernesto a intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione.

Dopo la rottura con Cristiana Anania, Ernesto Passaro interviene sui social, smentisce le accuse circolate online, raccontando la sua versione dei fatti sulla fine della relazione. Le coppie nate nel Trono Classico di Uomini e Donne sembrano durare sempre meno, e anche quella formata da Cristiana Anania ed Ernesto Passaro non ha fatto eccezione. Durante il fine settimana, i due hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione, arrivata dopo settimane di voci e segnali di crisi. Già in precedenza Ernesto aveva accennato a un 'periodo particolare' vissuto come coppia, lasciando intendere che qualcosa non stesse funzionando. L'annuncio sui social: Cristiana rompe il silenzio A confermare la rottura è stata Cristiana, che ha condiviso un video sui social per spiegare ai fan cosa è accaduto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Ernesto sbotta dopo la rottura con Cristiana: “Tutto falso”

Uomini e Donne, Trono Classico - Un confronto fra Cristiana e Federico

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