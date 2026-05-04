La nuova coppia torna al centro dello studio dopo aver annunciato la convivenza. Gli opinionisti sono convinti che hanno sempre mentito e lo scontro con Tina Cipollari rende la puntata particolarmente accesa e polemica. Oggi, lunedì 4 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti nelle vesti di opinionisti, affiancati da Tinì Cansino. La settimana si è aperta con i fuochi d'artificio: protagonisti, come sempre, i cavalieri e le dame del Trono Over. Questa volta, al centro della puntata c'è stato il ritorno in studio di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Elisabetta e Sebastiano convivono, scoppia la bufera in studio

Colpi di scena a Uomini e Donne Elisabetta e Sebastiano tornano insieme

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