Uomini e Donne | Stefano fa tornare Elisabetta Gigante in studio scoppia il caos

Uomini e Donne si scalda: Marina si difende dalle accuse, Stefano contatta Elisabetta e la fa tornare in studio. Nel Trono Classico, Ciro Solimeno si divide tra Elisa e Alessia. Oggi, lunedì 23 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento del Trono Over si registra il ritorno di Elisabetta Gigante dopo la fine della sua storia con Sebastiano Mignosa. Nel Trono Classico, Ciro Solimeno è uscito con due corteggiatrici, ma ha baciato solo una di loro. Trono Over: tensioni e ritorni La puntata inizia con il confronto tra Sabrina Zago e Davide, soddisfatti di come sta procedendo la loro frequentazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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