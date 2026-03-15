L’azienda celebra i suoi cento anni con una colazione in ufficio, un momento che unisce dipendenti e amministratori. La ricorrenza segna un secolo di attività nel settore dell’oro, caratterizzato da numerosi successi e sfide superate nel tempo. La cerimonia si svolge in un ambiente semplice, ma ricco di significato, riflettendo la lunga storia dell’azienda.

Una colazione in azienda. Immagine che racchiude il momento, intimo ma pure collettivo, di una storia centenaria. Domani Uunoaerre celebra così il secolo di vita, che ha attraversato tutto d’un fiato, sopportando due guerre, cavalcando il boom economico, cambiando il pil di una città, generando una classe imprenditoriale e di maestri orafi, ammirati in Italia e nel mondo. Una "corazzata" che ha resistito agli alti e bassi delle congiunture internazionali, i rovesci repentini delle crisi da un capo all’altro del pianeta, i conflitti. Come quello adesso nell’area del Golfo che frena la richiesta dei gioielli aretini già penalizzati dai dazi di Trump e prima ancora da una oscillazione del prezzo delle materie prime senza precedenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unoaerre, 100 candeline d’oro: "Il nostro secolo di successi". Sfida alla tempesta perfetta

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