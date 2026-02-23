Sanremo 2026 l’opening party della Crociera della Musica di Costa Toscana accende il Festival con fuochi d’artificio

Il party di apertura della Crociera della Musica a bordo di Costa Toscana ha portato energia al Festival di Sanremo con fuochi d’artificio spettacolari. La serata ha visto molti artisti e ospiti che hanno ballato e cantato sotto le luci colorate, creando un’atmosfera vibrante. I fuochi d’artificio sono stati il momento clou, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La crociera continua a essere protagonista della prima giornata del festival.

Home > Spettacoli > Musica > L’opening party della Costa Toscana accende già il Festival di Sanremo con uno spettacolo pirotecnico e di luci. La nave da crociera, che ospiterà per tutta la durata della kermesse il set di Max Pezzali e di tanti altri ospiti, ha dato il via alle celebrazioni con musica ad alto volume e la scritta ‘Tutti cantano Sanremo‘ proiettata sulla facciata della nave in bella vista dal tetto del Teatro Ariston. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

