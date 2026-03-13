Melzo la rassegna più attesa Mostra del bestiame musica luna park e fuochi d’artificio

A Melzo si svolge una delle rassegne più attese dell’anno, con una varietà di eventi che attirano numerosi visitatori. La manifestazione comprende una mostra del bestiame, spettacoli musicali, il luna park, esposizioni e street food. Nel villaggio delle Pro loco si trovano diverse attrazioni, mentre i fuochi d’artificio concludono la giornata. La manifestazione si tiene in diverse aree della città.

Il villaggio delle Pro loco e la mostra del bestiame, il luna park, mostre ed esposizioni, street food e volo in mongolfiera, esibizioni sportive, musica ed eventi di piazza in piazza, il lungo programma è pronto, e Melzo si prepara a vestirsi a festa per l’edizione numero 405 della Fiera delle Palme, fiera antica, "sospesa" fra radici, tradizione e futuro, "in una città teatro oggi dei cantieri all’ex Galbani, e di un grande cambiamento: una fiera che guarda al passato e alla Melzo che verrà". Il fine settimana clou quello delle Palme, fra il 26 e il 30. Nel calendario anche un omaggio a Luca Sinigaglia, l’eroico alpinista melzese morto l’estate scorsa in Kirghizistan, la mostra fotografica "Il Signore delle cime", promossa dagli Amici di sant’Andrea e allestita dal 27 al 30 nella chiesa di sant’Andrea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

