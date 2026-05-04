Uno sciame di biciclette per inaugurare le eco vie di Misano

Ieri a Misano si è svolta una pedalata di circa 300 persone organizzata dal Comune per inaugurare le nuove EcoVie cittadine. L’evento rientra nell’ambito dell’iniziativa nazionale FIAB Bimbimbici, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile. La partecipazione dei cittadini è stata numerosa e coinvolgente, confermando l’interesse per le iniziative legate alla mobilità ecologica.

Misano in Bici si conferma un evento sempre più sentito e partecipato dai misanesi: circa in 300 hanno partecipato, ieri, alla pedalata per le EcoVie di Misano Adriatico, organizzata dal Comune nell’ambito dell'iniziativa nazionale FIAB Bimbimbici. Scopo della manifestazione è quello di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate A Cervia torna lo "sciame di biciclette"Il Comune di Cervia, insieme a numerose realtà del territorio, organizza anche quest’anno lo “Sciame di biciclette”, un’iniziativa dedicata alla... Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale...