A Cervia torna lo sciame di biciclette

A Cervia si rinnova l’appuntamento con lo “Sciame di biciclette”, un evento promosso dal Comune e da diverse realtà locali. L’iniziativa fa parte della campagna regionale “Liberiamo l’aria” e mira a promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta. La manifestazione si svolge ogni anno, coinvolgendo cittadini e associazioni nel tentativo di incentivare modalità di spostamento più rispettose dell’ambiente.

Il Comune di Cervia, insieme a numerose realtà del territorio, organizza anche quest’anno lo “Sciame di biciclette”, un’iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile inserita nella campagna regionale “Liberiamo l’aria”. L’evento si terrà domenica 12 aprile e prevede una pedalata di circa 16 chilometri, aperta a tutti e adatta a qualsiasi tipo di bicicletta. La partenza è fissata alle 9.30 da Piazza Garibaldi, con ritrovo alle 9.00. Durante il percorso è prevista una sosta ristoro alla Casa delle Aie intorno alle 10.00, mentre l’arrivo è previsto per le 12.00 al Centro Visite Saline, dove i partecipanti saranno accolti con un ristoro finale. La manifestazione si svolgerà in un clima di condivisione e attenzione all’ambiente, con assistenza sanitaria garantita dalla Pubblica Assistenza di Cervia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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