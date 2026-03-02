Test Odontoiatria e Medicina UniCamillus apre i bandi con 1.060 posti disponibili

L’Università UniCamillus ha annunciato i bandi di concorso per l’Anno Accademico 20262027, con un totale di 1.060 posti disponibili. I corsi interessati sono Medicina e Chirurgia, sia in italiano che in inglese, e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Le iscrizioni sono aperte e riguardano studenti interessati a intraprendere studi in ambito medico e odontoiatrico presso l’ateneo romano.

