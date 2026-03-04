L’architettura incontra la scuola la lectio magistralis è con Cino Zucchi

La dodicesima edizione della Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin si apre con un evento dedicato all’incontro tra architettura e scuola. L’appuntamento si svolge il 4 marzo 2026, dalle 10 alle 12, nella Sala Mantegna di Padova Congress. La manifestazione include una lectio magistralis tenuta da Cino Zucchi, che coinvolge studenti e professionisti del settore.

L’incontro, che vede coinvolte le ultime classi delle scuole di secondo grado di Padova e Rovigo con la partecipazione di un migliaio di studenti, è realizzato grazie al contributo della Fondazione CA.RI.PA.RO. Dopo l’apertura dei lavori da parte della Fondazione Barbara Cappochin e i saluti istituzionali dell’assessore alla cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, della presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Padova Gloria Negri e della Fondazione CA.RI.PA.RO, con la dott.ssa Mirella Cisotto, seguirà una sintetica presentazione da parte dei professori Stefano Zaggia ed Edoardo Narne della mostra “Francesco Mansutti e Gino Miozzo, Padova la città che cresce” (curata dai professori Elena Svalduz e Stefano Zaggia), e delle attività svolte dagli studenti con laboratori costruttivi, installazioni e progetti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

