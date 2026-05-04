Università Pavia | no tax per studenti con Isee fino a 32mila euro

L'università di Pavia ha deciso di eliminare le tasse per gli studenti con un Isee fino a 32.000 euro. Questa misura permette a molti studenti di Medicina con un reddito medio di risparmiare sui costi universitari. Tuttavia, alcuni studenti con Isee più elevato dovranno affrontare tasse più alte rispetto al passato, secondo le nuove disposizioni adottate dall'ateneo. La riforma riguarda quindi un'ampia fetta di studenti e le differenze nelle tariffe variano in base alla situazione economica.

? Cosa scoprirai Quanto risparmierà concretamente uno studente di Medicina con Isee medio?. Chi pagherà invece tasse più alte con la nuova riforma?. Come influirà la nuova tassa sulle rette per i fuori corso?. Perché il Rettore chiede un intervento maggiore dallo Stato?.? In Breve Il 70% degli iscritti beneficerà della riduzione delle tariffe universitarie.. Le rette per i fuori corso aumentano dal 10% al 25% dopo quattro anni.. Uno studente di Medicina con Isee 36mila euro pagherà 396 euro annui.. L'aumento delle tasse colpirà il 96% degli studenti con Isee sopra 80mila euro.. Il rettore Alessandro Reali ha annunciato a Pavia il 4 maggio 2026 una riforma che innalza la no tax area per gli studenti con Isee fino a 32mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Pavia, Università gratuita fino a 32mila euro di Isee

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