A Pavia, è stata annunciata l'apertura di iscrizioni gratuite per gli studenti universitari con un Isee fino a 32.000 euro. La misura mira a supportare le persone con risorse economiche più limitate e permette loro di accedere senza costi all’università. La decisione è stata comunicata in data 28 aprile 2026 e rappresenta una novità rispetto alle consuete modalità di pagamento delle tasse universitarie.

Pavia, 28 aprile 2026 – Colpo di scena che può davvero favorire quella fascia di studenti meno agiata economicamente. L'Università di Pavia è il primo Ateneo in Italia a estendere la no-tax area oltre la soglia di 30mila euro di Isee. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti approvato oggi la riforma della contribuzione proposta dal rettore Alessandro Reali, rendendo gratuita l'Università per gli studenti con Isee fino a 32mila euro e alzando il limite di esenzione fino a oggi fissato a 23mila euro. https:www.ilgiorno.itpaviacronacaborse-di-studio-palestina-universita-mpytgc5s "Grazie a questa riforma contributiva - sottolinea una nota dell'Ateneo pavese -, il 45% degli studenti in corso (o fuori corso di un anno) non pagherà gli studi, laddove attualmente è esentato il 12%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, iscrizione gratuita per gli studenti universitari con Isee fino a 32mila euro: “Il diritto allo studio va difeso e alimentato”

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