L’università di Pavia elimina le tasse agli studenti fino a 32mila euro di Isee | è la prima in Italia Ecco come funziona negli altri atenei

L'università di Pavia ha deciso di eliminare le tasse universitarie per gli studenti con un Isee fino a 32mila euro, diventando il primo ateneo in Italia a superare la soglia dei 30mila euro per la no-tax area. Questa disposizione permette agli studenti con redditi più bassi di frequentare senza oneri economici, segnando una novità nel panorama delle tasse universitarie italiane. La misura riguarda esclusivamente chi rientra in questa fascia di reddito, senza ulteriori condizioni.

All’ università di Pavia gli studenti con un Isee fino a 32mila euro non pagheranno più le tasse. È una svolta significativa perché l’ateneo pavese diventa così il primo in Italia a superare la soglia dei 30mila euro per l’estensione della no-tax area. La decisione è arrivata oggi, 28 aprile, con l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della proposta avanzata dal rettore Alessandro Reali. Intervento che amplia in modo rilevante la platea degli studenti esentati o agevolati, nel quadro delle politiche di sostegno al diritto allo studio. La no tax area nelle università. Le tasse universitarie, in Italia, variano a seconda della natura dell’ateneo.🔗 Leggi su Open.online

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