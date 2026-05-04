UNESCO | 12 nuovi Geoparchi Globali per il 2026 tra storia e natura

L'UNESCO ha annunciato l'inserimento di dodici nuovi Geoparchi Globali nel registro ufficiale, con l’obiettivo di preservare aree di grande valore storico e naturale. Tra le nuove location ci sono insediamenti trogloditi formatisi dal rift di Pangea e aree che testimoniano l’impatto di un meteorite sulla biodiversità di una regione asiatica. La decisione mira a tutelare queste zone a livello internazionale, riconoscendone il patrimonio unico.

? Cosa scoprirai Dove si trovano le case troglodite nate dal rift di Pangea?. Come può un meteorite influenzare la biodiversità della Malesia?. Perché il riconoscimento UNESCO aiuta a fermare lo spopolamento in Portogallo?. Quali tradizioni millenarie proteggono i nuovi geoparchi in Cina?.? In Breve La rete globale raggiunge 241 siti tutelati in 51 Paesi per oltre 882.000 km2.. Il riconoscimento in Portogallo mira a contrastare lo spopolamento invernale dell'Algarvensis.. In Uruguay i Manantiales Serranos gestiscono l'acqua per il 60% della popolazione.. L'Italia mantiene 12 geoparchi attivi tra cui l'Alta Murgia e l'Aspromonte.. L’UNESCO ha...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UNESCO: 12 nuovi Geoparchi Globali per il 2026 tra storia e natura Notizie correlate Verona e il Garda puntano sul cicloturismo: nuovi itinerari tra natura, storia e vinoDestination Verona & Garda lancia i tour 2026 e si presenta alla Fiera di Padova con un'offerta che unisce e-bike, percorsi tematici e degustazioni... Leggi anche: Sassari: 48 siti e 7 nuovi percorsi tra storia e natura selvaggia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’UNESCO annuncia 12 nuovi Geoparchi Mondiali; Unesco, 12 nuovi Geoparchi; Unesco La Cina ha un ruolo chiave nella rete globale dei geoparchi. L’UNESCO nomina 12 nuovi Geoparchi Globali: meraviglie da visitare nel 2026Sono 12 i nuovi Geoparchi Globali riconosciuti da UNESCO: la rete sale a 241 meraviglie tutelate in 51 Paesi e ciascuno ha qualcosa da raccontare ... siviaggia.it L'Unesco svela 12 nuovi Geoparchi Mondiali: viaggio tra i segreti della Terra dal Tibet alla FranciaTerritori straordinari che coniugano la conservazione del patrimonio geologico con lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Con questi nuovi ingressi, salgono complessivamente a 241 distribuiti ... quotidiano.net L’ #UNESCO nomina 12 nuovi Geoparchi Globali: ecco le meraviglie da visitare nel 2026 x.com Un altro successo della presenza e delle iniziative della Grecia presso l’UNESCO è l’inclusione del Geoparco di Nisiro nella “Rete Globale dei Geoparchi”. Il Geoparco di Nisiro, con una superficie complessiva di 481 km², comprende, oltre a Nisiro stessa, gli i - facebook.com facebook