Verona e il Garda puntano sul cicloturismo | nuovi itinerari tra natura storia e vino

A Verona e sul Lago di Garda si sviluppano nuovi percorsi ciclabili che attraversano colline, vigneti e borghi storici. Questi itinerari collegano le zone di Soave e le rive del lago, offrendo un modo per esplorare il territorio tra paesaggi naturali e testimonianze storiche. La rete di piste ciclabili si amplia per soddisfare le richieste di chi preferisce spostarsi in bicicletta.

Destination Verona & Garda lancia i tour 2026 e si presenta alla Fiera di Padova con un'offerta che unisce e-bike, percorsi tematici e degustazioni nelle eccellenze del territorio Dalle colline del Soave fino alle rive del Lago di Garda, passando per vigneti, borghi storici e itinerari immersi nella natura, il cicloturismo si conferma una leva sempre più centrale per la promozione del territorio veronese. È in questo contesto che Destination Verona & Garda Foundation presenta una nuova proposta di tour in bicicletta pensata per la stagione 2026, già disponibile online e pronta a essere illustrata al pubblico in occasione della Fiera del Cicloturismo di Padova, in programma dal 27 al 29 marzo. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Verona e il Garda puntano sul cicloturismo: nuovi itinerari tra natura, storia e vino Articoli correlati Il Casentino punta sul cicloturismo. Offerta tra natura, storia e mobilitàCASENTINO Il Casentino si presenta al grande pubblico del cicloturismo nazionale puntando su un’offerta sempre più strutturata e immersiva, capace di... Val Tidone: Turismo lento e sostenibile in crescita con oltre 20 nuovi itinerari tra storia, natura e tradizioni locali.La Val Tidone si prepara ad una nuova stagione di escursioni, con un calendario in definizione che prevede oltre venti itinerari tra le colline... Altri aggiornamenti su Verona e il Garda puntano sul... Temi più discussi: Turismo, corsa alle prenotazioni per Pasqua a Verona e sul lago di Garda; Dubai addio, per Garda è boom; Veglia di Pasqua a Garda; Accoglienza turistica: accordo con Destination Verona e Garda Foundation per Gestione Iat. Turismo, il Comune affida lo Iat a Destination Verona & Garda FoundationIl Comune di Verona affida a Destination Verona & Garda Foundation l’ufficio Informazioni e accoglienza turistica (Iat). veronaoggi.it Turismo, corsa alle prenotazioni per Pasqua a Verona e sul lago di GardaI dati elaborati da HBenchmark per Destination Verona & Garda Foundation, mostrano tassi di occupazione in crescita per le festività pasquali e domande in ascesa nelle ultime settimane ... veronasera.it LEGGI IL DAILY VERONA Clicca sul link per iscriverti GRATIS e sfogliare il giornale! https://eu1.hubs.ly/H0t0f7V0 #veronanetwork - facebook.com facebook Buongiorno Verona e buon venerdì a tutti voi Oggi caffè da Porta Borsari che accoglie chi entra nel cuore di Verona x.com