Tragedia a Venzone | indagati medici dopo la morte del runner

A Venzone la procura di Udine ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di un runner avvenuta recentemente. Sono state iscritte nel registro degli indagati un medico sportivo e due cardiologi dell'ospedale di Udine, che si occupavano della gestione clinica e dell'idoneità agonistica del atleta. Le autorità stanno esaminando le circostanze e i protocolli adottati prima del decesso.

? Cosa sapere Procura di Udine indaga per omicidio colposo dopo la morte di un runner a Venzone.. Indagati medico sportivo e cardiologi dell'ospedale di Udine per gestione clinica e idoneità agonistica.. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di un runner di 54 anni, deceduto il 3 aprile a seguito di un malore durante il Trofeo Friuli a Venzone tenutosi il 28 marzo. Il tragico evento, che ha colpito un atleta amatoriale nel pieno della competizione, ha portato le autorità giudiziarie a iscrivere nel registro degli indagati sia il medico dello sport che aveva rilasciato l’idoneità agonistica nel mese di gennaio, sia i cardiologi dell’ospedale di Udine che hanno gestito il paziente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Venzone: indagati medici dopo la morte del runner Notizie correlate Morte del piccolo Domenico, indagati anche 2 medici salernitaniTra i sette indagati per la morte del piccolo Domenico, anche due giovani medici salernitani. Morte del piccolo Domenico, due medici indagati anche per falsoNuovi sviluppi nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di...