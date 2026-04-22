Ostetrica a domicilio gratis dopo il parto | il nuovo servizio arriva in tutta la Lombardia

A partire dalla fine dell'estate 2026, in tutta la Lombardia sarà disponibile un nuovo servizio di assistenza ostetrica a domicilio gratuito. Questa iniziativa mira a offrire supporto alle donne subito dopo il parto, permettendo loro di ricevere cure e consulenze direttamente a casa. La misura coinvolge tutte le province della regione e si inserisce in un progetto più ampio di assistenza postnatale.

Entro la fine dell'estate 2026 sarà attivato in tutta la Lombardia il servizio di ostetrica a domicilio. Lo ha fatto sapere Mario Melazzini, direttore generale della sanità lombarda, al consigliere del Pd Pietro Bussolati e alla sindaca di Cernusco sul Naviglio Paola Colombo. Bussolati aveva.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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