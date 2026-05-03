Oggi si è raggiunto l’overshoot day in Italia, il giorno in cui le risorse naturali disponibili per l’anno sono state completamente consumate. Secondo le stime, nel 2023 si è arrivati al 123° giorno, cioè a poco più di un terzo dell’anno, calcolato dividendo 365 per 3. Coldiretti Puglia ha evidenziato come sprechi e consumo di suolo contribuiscano a questa situazione.

Oggi è il giorno 123 dell’anno. Facendo 365 diviso 3, viene fuori 122. Insomma è trascorso un terzo del 2026. E oggi è per l’Italia l’overshoot day, ovvero il giorno in cui nel nostro Paese si è completato il consumo di tutte le risorse naturali possibili per un anno. Gli altri due terzi del 2026 sono dunque di sottrazione eccessiva rispetto alla Terra. Un comportamento inaccettabile, come si dice ogni anno ma ogni anno l’overshoot day arriva prima del precedente. —– Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: In Puglia si sono persi 818 ettari di suolo naturale in un solo anno, mentre ogni cittadino arriva a buttare circa 70 chili di cibo all’anno, per un totale che supera le 250mila tonnellate di alimenti gettati, il doppio paradosso che mette a rischio il futuro agricolo e alimentare del territorio.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Le risorse possibili per un anno sono già state consumate tutte in Italia: oggi overshoot day. Coldiretti Puglia: sprechi e consumo di suolo È trascorso solo un terzo del 2026

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