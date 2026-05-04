Una vicenda paradossale e la conferma per l' Italia | il sistema giudiziario va totalmente riformato

Una vicenda paradossale mette in luce le criticità del sistema giudiziario italiano. La situazione riguarda un caso in cui si è tentato di accusare qualcuno prima di aver verificato accuratamente le prove. La vicenda ha suscitato discussioni sulla necessità di riformare completamente il funzionamento del sistema giudiziario, evidenziando come spesso si agisca senza il rispetto delle procedure e dei tempi necessari, alimentando dubbi e polemiche pubbliche.

Ciò che davvero manca nella vicenda Garlasco è il senso della misura, il pudore, la vergogna di un sistema giudiziario che ancora si permette di mettere qualcuno sulla graticola senza prima aver fatto pulizia in casa propria. Un'indagine che fin dalle prime battute ha fatto acqua peggio di un rubinetto rotto: scena del crimine letteralmente calpestata e gestita senza guanti ma col gatto in giro, l'autopsia che per mancanza della bilancia non pesa il corpo, che sarà pure riesumato perché avevano scordato di prendere le impronte, arma del delitto mai trovata e solo supposta, pedali di bicicletta prima scambiati e poi no, ora del decesso spostata tra un processo e l'altro, così, un computer la cui memoria viene alterata dalle indagini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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