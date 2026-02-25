bisogna votare no per bloccare una riforma destinata a far peggiorare il sistema giudiziario

Un nuovo fronte si apre nel dibattito sulla giustizia, poiché il partito di centrosinistra invita a votare No contro una riforma che potrebbe indebolire l’indipendenza dei magistrati. La campagna si concentra soprattutto nelle città, dove i comitati locali organizzano incontri pubblici e distribuiscono volantini. La mobilitazione cresce in vista del referendum, mentre le opposizioni insistono sulla necessità di mantenere i principi fondamentali del sistema giudiziario.

Il Pd territoriale, come quello nazionale, è mobilitato in prima linea per il No, insieme al centrosinistra, nella accesa campagna del referendum sulla giustizia e la separazione delle carriere dei magistrati. Matteo Gozzoli, segretario di Federazione del Partito democratico cesenate nonché sindaco di Cesenatico: il dibattito in corso non rischia di polarizzarsi su posizioni ideologiche capaci di mettere in secondo piano il merito stesso del quesito referendario? "Depreco questo fatto che non aiuta certamente il confronto. Il dibattito in questi ultimi giorni è diventato davvero incandescente. A volte sembra che in questo Paese non si riesca mai ad impostare un serio dibattito che, seppur da posizioni opposte, non scada negli scontri tra tifoserie.

L’Ue vara la lista dei Paesi sicuri, svolta autoritaria destinata a far esplodere il conflitto tra esecutivo e giudiziario in tutta Europa. Ecco perchéL’Unione Europea ha approvato una lista di Paesi considerati sicuri, una decisione che ha scatenato polemiche e tensioni tra i diversi poteri dello Stato.

Inaugurato l’anno giudiziario a Catanzaro: organici carenti, carceri sovraffollate e una riforma cheQuesta mattina a Catanzaro si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario.

Rispondo a Barbero: Ecco perché occorre fare una riflessione in più sulla Riforma della Giustizia

La Chiesa pancia a terra per il No al referendumParrocchie, oratori, saloni. Da nord a sud, tanti eventi contro la riforma della giustizia. Un magistrato assicura: Anche Leone XIII e Giovanni XXIII volevano la divisione dei poteri ... ilfoglio.it

AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «BONELLI (AVS) REFERENDUM GIUSTIZIA: CHI FA IL TEST PSICOATTITUDINALE AI MINISTRI? PER FERMARE DELEGITTIMAZIONE MAGISTRATI ...«La destra guidata da Giorgia Meloni sta usando la riforma sulla separazione delle carriere e il referendum non per far funzionare meglio la giustizia, ma per ... agenziagiornalisticaopinione.it

Questo referendum non ha nulla a che vedere con la giustizia e con i problemi dei cittadini. Riguarda invece la richiesta da parte di una certa politica di poter godere di una eterna impunità. Ecco perché il 22 e il 23 marzo bisogna votare NO. - facebook.com facebook

Da ciò si evince che bisogna votare NO. Quando fai propaganda sulle spalle degli italiani. #IoVotoNo x.com