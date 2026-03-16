Un cantante ha espresso il suo appello contro la modifica della Costituzione in vista del referendum, sostenendo che per migliorare il sistema giudiziario non siano necessarie cambiare le leggi fondamentali, ma proteggerle. Ha dichiarato di aver dialogato con esperti e tecnici, sottolineando che lo Stato deve tutelare i principi etici e i valori identitari della nazione.

“Ho avuto il privilegio di potermi confrontare con addetti ai lavori e tecnici. Lo Stato deve essere garante dell’etica e dei valori che ci definiscono come popolo. È arrivato il momento di recuperare la funzione di stato dove questi valori sono più importanti di tutto il resto. Il sistema giudiziario va migliorato ma lo Stato non è un’azienda e non c’è bisogno di modificare la Costituzione per migliorare il sistema giudiziario, basta la legge ordinaria. La Costituzione va difesa”. Anche il cantante Manuel Agnelli si unisce alle voci per il No al Referendum sulla giustizia. Il fondatore e frontman del gruppo Afterhours ha deciso di metterci la faccia mandando un video-appello diffuso dal comitato Giusto dire No. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’appello di Manuel Agnelli per il “no”: “Per migliorare il sistema giudiziario non serve modificare la Costituzione, va difesa”

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