Settimana della Croce Rossa 2026

Dal 4 al 10 maggio si tiene la Settimana della Croce Rossa, organizzata dal Comitato di Parma della Croce Rossa Italiana. Durante questa settimana sono previste diverse iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di far conoscere le attività e l’impegno quotidiano dei volontari. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario stabilito e coinvolge diverse strutture del territorio.

In occasione della Settimana della Croce Rossa, in programma da lunedì 4 a domenica 10 maggio, il Comitato di Parma della Croce Rossa Italiana promuove un ricco calendario di iniziative aperte alla cittadinanza, con l’obiettivo di condividere valori, attività e impegno quotidiano dei volontari.🔗 Leggi su Parmatoday.it Scozzesi e Croce Rossa - svolta inaspettata! Notizie correlate Leggi anche: Servizio Civile 2026: approvati i progetti della Croce Rossa, pronti 3.100 posti per i volontari Croce Rossa Senigallia, sulla 'spiaggia di velluto' un fine settimana di formazione e impegno per i volontariSENIGALLIA - Non solo addestramento, ma anche condivisione, crescita e responsabilità: è questo il significato del Corso sperimentale PWC che si è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana compie 160 anni; Il Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana si prepara a celebrare la Settimana Internazionale; FORMIA | Torna la Settimana della Croce Rossa: tre giorni di screening gratuiti e prevenzione; Croce Rossa: porte aperte per i Mattoni di speranza, a Monza il presidente nazionale. Il Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana si prepara a celebrare la Settimana InternazionaleIl Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana si prepara a celebrare la Settimana Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa con un ricco ... messina.gazzettadelsud.it Nel Salento il progetto nazionale Itinerari della Salute promosso dalla Croce Rossa Italiana.Un fine settimana dedicato interamente al benessere, alla consapevolezza e alla diagnosi precoce animerà il Salento grazie al progetto nazionale Itinerari della Salute promosso dalla Croce Rossa Ita ... leccesette.it Il Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana si prepara a celebrare la Settimana Internazionale https://gazzettadelsud.it/p=2203199 - facebook.com facebook