Una settimana di controlli tra Pisa e provincia | 10 denunce per infrazioni al codice stradale e reati contro il patrimonio

Durante l'ultima settimana, le forze dell'ordine nella provincia di Pisa hanno intensificato i controlli lungo le strade e nelle zone più frequentate. In totale sono state denunciate dieci persone per infrazioni al codice della strada e reati legati al patrimonio. Le verifiche hanno riguardato diversi veicoli e soggetti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

I carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno condotto una settimana di serrati controlli su tutto il territorio. L'operazione ha portato al deferimento in stato di libertà di dieci persone, ritenute responsabili di reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e la sicurezza.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Sicurezza a Pisa e provincia: maxi operazione dei carabinieri, 8 denunce in una settimanaPontedera, 23 febbraio 2026 - PISA – I carabinieri del comando provinciale di Pisa hanno attuato, nel corso dell’ultima settimana, una vasta e... Controlli della polizia tra bar e strade di Bronte: irregolarità e infrazioni al Codice della stradaUn'intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita nei giorni scorsi dalla polizia di Stato nel territorio del comune di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Controlli dei carabinieri a Pisa: arresti e denunce; Settimana di controlli per i carabinieri, tra denunce e patenti ritirate; Commercio, nel 2025 oltre 350 sopralluoghi ad attività commerciali. Riscontrate 192 irregolarità; Rissa in piazza Vettovaglie, ferito un uomo. Controlli nel Pisano e nel Cuoio: alcol e droga, aggresioni e patente falsa. Dieci denunceControlli dei Carabinieri a Pisa e provincia: dieci denunciati per reati contro il patrimonio, droga e violazioni del Codice della strada ... gonews.it Una raffica di controlli. Otto denunciatiConta otto persone denunciate all’autorità giudiziaria l’ultima operazione di controllo straordinario del territorio condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Pisa. L’attività, protrattasi ... lanazione.it GIORGIO VASARI- Il Palazzo della Carovana (o dei Cavalieri) è uno degli edifici su piazza dei Cavalieri a Pisa. Già quartier generale dell'Ordine dei cavalieri di Santo Stefano, dal 1846 è la sede principale della Scuola Normale Superiore di Pisa. Fu costruito - facebook.com facebook Pisa sconfitto in casa dal Lecce: i nerazzurri tornano in serie B dopo solo una stagione x.com