Sicurezza a Pisa e provincia | maxi operazione dei carabinieri 8 denunce in una settimana

Un’operazione dei carabinieri di Pisa ha portato a otto denunce in sette giorni, a causa di controlli mirati e verifiche sul territorio. Durante le attività, sono stati identificati numerosi soggetti sospetti e sequestrati vari oggetti illegali. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle zone più frequentate, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. La questione resta al centro dell’attenzione delle autorità locali.

Pontedera, 23 febbraio 2026 - PISA – I carabinieri del comando provinciale di Pisa hanno attuato, nel corso dell'ultima settimana, una vasta e capillare operazione di controllo del territorio. L'attività è stata orientata alla tutela della sicurezza stradale, al contrasto della guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti e alla prevenzione dei reati predatori. Il bilancio complessivo dell'attività registra otto persone denunciate in stato di libertà e il costante monitoraggio delle aree più sensibili della provincia. L'attività di vigilanza sulle principali arterie stradali ha permesso di interrompere condotte di guida estremamente pericolose.

