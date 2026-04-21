Controlli della polizia tra bar e strade di Bronte | irregolarità e infrazioni al Codice della strada

Negli ultimi giorni, la polizia di Stato ha svolto controlli straordinari in diverse aree di Bronte, concentrandosi tra bar e strade principali. Durante le verifiche sono state riscontrate varie irregolarità e infrazioni al Codice della strada. L'operazione ha coinvolto più agenti e ha portato a sanzioni e sequestri di veicoli irregolari, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme.

Un'intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita nei giorni scorsi dalla polizia di Stato nel territorio del comune di Bronte. L'azione di controllo è stata coordinata dal commissariato di pubblica sicurezza di Adrano che ha operato in sinergia con gli agenti del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Terni, notte di controlli sulla movida: più di cinquanta multe per infrazioni al Codice della StradaNel corso della serata di sabato 18 aprile, le forze dell’ordine hanno effettuato a Terni un servizio straordinario di controllo del territorio,... Leggi anche: Controlli straordinari della Polizia a Pozzuoli: sequestrato un locale e multe al Codice della Strada Panoramica sull’argomento Temi più discussi: CONTROLLI STRAORDINARI NEL PARCO DELLE GROANE: INTENSIFICATA L’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA DI STATO; Controlli tra negozi e veicoli su strada: forze dell'ordine in azione nel territorio comunale; Controlli della polizia nei vicoli di Genova: scattano denunce per furti e droga; Maxi pattugliamento della polizia tra Lodi e Casale: 65 identificazioni e due espulsioni. Crotonese, controlli a tappeto della polizia tra Cirò Marina e il capoluogoCROTONE Imponente operazione di controllo del territorio disposta dal questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, nelle città di Cirò Marina e Crotone. L’attività ha coinvolto numerosi repart ... corrieredellacalabria.it Controlli preventivi della polizia nel venerdì sera lucchese: 126 persone sotto la lenteParticolare attenzione anche nei confronti delle attività di somministrazione, in particolare per la vendita di alcol a minorenni ... luccaindiretta.it Continuano i controlli della Polizia di Stato connessi alle linee guida del modello di "controllo integrato del territorio" operati su aree territoriali particolarmente sensibili individuate sulla base dell'andamento della delittuosità e dell'illegalità diffusa in genere per facebook Dermatite bovina nel Sarrabus: i primi controlli della ASL rassicurano gli allevatori x.com