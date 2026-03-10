Love story piena di falsità Io dipinta come una rivale cattiva le bugie restano online per sempre | Daryl Hannah rompe il silenzio su JFK Jr e fa a pezzi la serie di Ryan Murphy

Daryl Hannah ha deciso di parlare dopo anni di silenzio, criticando la rappresentazione di una relazione con JFK Jr. e smascherando le bugie diffuse online. La attrice ha descritto la sua storia come una

Per molti anni Daryl Hannah ha scelto il silenzio. Non ha mai commentato pubblicamente la sua relazione con John F. Kennedy Jr., non ha mai risposto ai pettegolezzi, alle ricostruzioni romanzate o ai titoli sensazionalistici che per decenni hanno accompagnato quella storia. Oggi però, a 65 anni, l’attrice rompe quella regola che si era imposta. E lo fa con un lungo intervento pubblicato sulle pagine del New York Times, un testo duro, personale, che è insieme una smentita e una riflessione sul modo in cui l’intrattenimento contemporaneo può deformare la vita reale. Il punto di partenza è un ricordo lontano, un consiglio ricevuto molti anni fa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Daryl Hannah contro la serie su JFK Jr prodotta da Ryan Murphy: "Completamente falsa"L'attrice è intervenuta pubblicamente per criticare lo show ispirato alla storia d'amore tra Jonn e Carolyn Bessette, sottolineando le inesattezze.

