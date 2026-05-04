Una pista ciclabile per muoversi in tutta sicurezza a fianco alla linea dei Sir 2

È stato completato un nuovo tratto della pista ciclabile che corre lungo la linea tranviaria Sir2, dopo l’apertura della passerella di Chiesanuova. La nuova infrastruttura offre agli utenti una percorrenza più sicura e agevole a fianco della linea dei tram, contribuendo a migliorare la mobilità ciclistica nella zona. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di sviluppo delle infrastrutture per le biciclette.

Dopo il varo della passerella di Chiesanuova, è stato completato un nuovo tratto della nuova pista ciclabile che affiancherà la linea tranviaria Sir2. Da piazza Insurrezione a via Verdi è stata realizzata l’infrastruttura, una larga corsia ciclabile bidirezionale, separata dalla carreggiata con.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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