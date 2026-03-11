Eliminata una corsia davanti a porta Romana per far spazio alla pista ciclabile | FOTO

A Viterbo, davanti a porta Romana, sono stati apportati cambiamenti alla viabilità. In particolare, nel tratto di viale Armando Diaz vicino al semaforo provenendo da sud, è stata rimossa la corsia centrale che faceva parte delle tre esistenti, allo scopo di creare una pista ciclabile. La modifica riguarda la segnaletica orizzontale, che ora presenta una nuova configurazione.

Modifiche alla viabilità davanti a porta Romana a Viterbo. Viale Armando Diaz, all'altezza del semaforo provenendo da sud, presenta una nuova configurazione della segnaletica orizzontale: eliminata una delle tre corsie originarie, quella centrale, per far spazio alla pista ciclabile.