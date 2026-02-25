Affidamento esterno della progettazione di una pista ciclabile Europa Verde segnala alla Corte dei Conti

"Invece di fare ricorso ai propri tecnici ha affidato all’esterno un banale progetto di realizzazione di una pista ciclabile”, contesta Europa Verde “Il Comune vanta un'assegnazione complessiva al 2024 di 43 funzionari tecnici ad elevata qualificazione, come risulta alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna. Ciò nonostante, invece di fare ricorso ai propri tecnici ha affidato all’esterno un banale progetto di realizzazione di una pista ciclabile”, sempre Europa Verde. “L'incarico è stato conferito data 12 agosto 2025 dal Comune di Forlì, attraverso la determinazione del dirigente del Servizio infrastrutture mobilità e protezione civile in cui si asserisce di aver espletato una verifica sulle disponibilità dei tecnici interni il 14 agosto del 2024”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche:

Procedure di affidamento degli enti locali e principi contabili: convegno della Corte dei Conti a Salerno

“Procedure di affidamento degli enti locali e principi contabili: i controlli della Corte dei Conti”: il convegno

Temi più discussi: Supporto al RUP nel nuovo codice appalti; Esposto dei Verdi alla Corte dei Conti su affidamento di un incarico professionale esterno del Comune di Forlì; Pubblicato il bando per la riqualificazione dell’impianto sportivo Edy Morandi: investimento da oltre 1,5 milioni; Catania, nuova residenza universitaria nell’ex ospedale Santo Bambino: verso l’affidamento della direzione dei lavori.

Brevi rilievi sul sistema di affidamento degli incarichi di progettazione a soggetti esterni la p.a. appaltante nell’ambito del sistema degli appalti pubblici di lavori.Per la fascia di incarichi di progettazione con valore economico compreso tra 40.000 ed i 200.000 euro si procede all’affidamento sulla base della valutazione di curricola presentati dai ... diritto.it

Progettazione, le PA devono motivare gli affidamenti in-house08/11/2021 - Le pubbliche amministrazioni che intendano affidare la progettazione direttamente a propri organismi in-house sono tenute a motivare la scelta e a dimostrarne la convenienza economica e ... edilportale.com

Al via i lavori di ripristino del marciapiede dissestato in Via Catullo a #Posillipo Europa Verde: “finalmente si sta risolvendo questa problematica che da mesi affliggeva questo marciapiede ed impediva ai pedoni di transitare liberamente.” Stamattina, sono inizi - facebook.com facebook

Alghero, Europa Verde inaugura la nuova sede: «Uno spazio aperto a tutti» x.com