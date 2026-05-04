Una serie di perturbazioni attraversa l’Italia in questo maggio 2026, portando piogge insistenti e condizioni meteorologiche instabili. Le perturbazioni si susseguono in modo anomalo rispetto alla normalità del periodo, che solitamente registra clima più stabile e soleggiato. Le previsioni indicano che questa situazione potrebbe perdurare fino a metà mese, influenzando le regioni coinvolte. La situazione meteorologica rimane sotto stretta osservazione da parte degli esperti.

Roma, 4 maggio 2026 – Farà sul serio la perturbazione di questo maggio 2026. Meglio anzi parlare di una serie di perturbazioni che si avvicenderanno in modo anomalo per il periodo, solitamente caratterizzato da tempo piuttosto stabile. “L'Italia si prepara a vivere almeno dieci giorni di piogge insistenti – scrive iLMeteo.it – con accumuli che si preannunciano ben al di sopra delle medie stagionali ”. Ma partiamo dal quadro attuale. Un blocco anticiclonico collocato sull’Atlantico favorisce la discesa di correnti di matrice artica verso l’Europa occidentale, spiega 3Bmeteo.com, e sollecita la risalita di l’aria mite su penisola iberica, Francia e parte dell’Italia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una perturbazione tira l’altra, maggio anomalo in Italia: “Piogge insistenti fino a metà mese”

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