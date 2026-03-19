La compagnia aerea che offre quasi 20mila euro agli assistenti di volo che si dimettono

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Swiss Airlines sta offrendo quasi 20mila euro agli assistenti di volo che decidono di dimettersi, una proposta che ha attirato l’attenzione nel settore. La mossa ha suscitato discussioni tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori, mentre l’azienda ha confermato le condizioni dell’offerta. La notizia riguarda le recenti strategie adottate dalla compagnia per gestire il personale.

Swiss Airlines è la compagnia aerea che offre un'indennità di quasi 20mila euro agli assistenti di volo che danno le dimissioni: ecco cosa sta accadendo all'azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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