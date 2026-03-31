Raffica di flatulenze maleodoranti in volo | famoso influencer pensa di fare uno scherzo divertente ma la compagnia aerea gli fa causa

Durante un volo, un influencer ha tentato di rendere più leggera la situazione con uno scherzo, ma la compagnia aerea ha deciso di agire legalmente. Le flatulenze maleodoranti hanno causato fastidio tra i passeggeri e hanno portato alla decisione di intentare una causa civile contro l’autore dello scherzo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti delle azioni scherzose in ambienti pubblici chiusi.

Sentire una raffica di flatulenze in aereo difficilmente può essere considerato divertente. Ancora meno se, oltre al rumore, c’è anche l’odore. Eppure Yeferson Cossio, creator colombiano 31enne da oltre 12,5 milioni di follower su Instagram, ha pensato che potesse essere un buon scherzo. Cosa ha fatto? Ha portato a bordo di un volo Avianca da Bogotá a Madrid una macchinetta in grado di riprodurre suoni e odori delle “puzzette”, attivandola durante il viaggio dello scorso 11 marzo. A riportare la vicenda è il New York Post, insieme alla reazione della compagnia aerea. Avviata un’azione legale contro il creator. “Avianca respinge categoricamente qualsiasi comportamento che metta a rischio la sicurezza delle operazioni e comprometta l’esperienza a bordo per passeggeri e personale”, si legge in una nota diffusa il 29 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Articoli correlati Chiamano gli influencer per fare propaganda su Gaza, ma ancora non li pagano: parte la causa contro NetanyahuRischia di finire nelle aule di un tribunale la vicenda degli influencer ingaggiati dal governo israeliano lo scorso anno per raccontare ciò che... La compagnia aerea che offre quasi 20mila euro agli assistenti di volo che si dimettonoSwiss Airlines è la compagnia aerea che offre un'indennità di quasi 20mila euro agli assistenti di volo che danno le dimissioni: ecco cosa sta...