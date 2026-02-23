Bullismo il perché dei troppi silenzi | a Casa Sanremo si presenta il libro di Claudia Conte

Arriva in libreria “Dove nascono i silenzi”, pubblicato da Fall In Lov, il nuovo lavoro della giornalista e portavoce dell’Osservatorio nazionale contro il bullismo Claudia Conte. Un romanzo-saggio che affonda nelle micro-violenze quotidiane, nei non detti e nelle fragilità emotive tramandate di generazione in generazione. L’opera sarà presentata in anteprima il 27 febbraio alle 14.10 a Casa Sanremo, nell’ambito del Festival di Sanremo. “I conflitti tacciono, rimangono sottotraccia, consumano e attraversano, senza parole, le famiglie e le loro relazioni, spesso intrecciate con dinamiche patriarcali, autoritarie e di controllo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

"Il mondo e gli astri", Claudia Gualdana presenta il suo libro alla chiesa di San GiorgioClaudia Gualdana organizza una serata dedicata alla presentazione del suo lavoro di traduzione e cura del libro

Leggi anche: Pucci Scafidi presenta il libro“Eolie - tra venti e silenzi”: viaggio emozionale nell’arcipelago

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Nel Circo dei sogni tutta la grazia dei pattini per combattere il bullismo; Bullismo, Caponetti (Onbd): Operativi 365 giorni l’anno; Bullismi. La mancata elaborazione della fisiologica crudeltà infantile. Fabrizio Rocchetto; Bullismo e social: perché vietare gli smartphone ai minori di 16 anni divide gli esperti.

Scuola e Bullismo: il master di eCampus su prevenzione, gestione e didatticaPer affrontare con competenza e sensibilità un fenomeno complesso come il bullismo, diventa fondamentale sviluppare strumenti di comprensione avanzati, strategie di intervento efficaci e percorsi educ ... orizzontescuola.it

Bullismo a Silvi. Arriva la risposta delle SentinelleLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it

BrindisiTime. . NICO TAVERI PORTERÀ BRINDISI A CASA SANREMO.- VIDEO - facebook.com facebook