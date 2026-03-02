L’età gioenina e la presenza redentorista in Girgenti | a Casa Sanfilippo si presenta il libro di Settimio Biondi
Mercoledì alle 17 a Casa Sanfilippo ad Agrigento si terrà la presentazione del libro di Settimio Biondi intitolato “L’età gioenina e la presenza redentorista in Girgenti”. La pubblicazione, una riedizione di un testo degli anni ’80, viene oggi riproposta ai lettori in una versione aggiornata. La presentazione si svolgerà alla presenza dell’autore e di rappresentanti del luogo.
