Nella giornata di oggi, la Fiorentina è stata sconfitta dalla Roma con un risultato pesante, lasciando i tifosi delusi. La partita si è conclusa con una vittoria per i giallorossi, mentre i viola hanno subito una battuta d’arresto significativa. La Lazio, grazie a un gol di Noslin, ha ottenuto una vittoria importante contro la Cremonese, portando la Fiorentina a dover conquistare almeno un punto nelle prossime tre partite contro Genoa, Juventus e Atalanta.

Roma, 4 maggio 2026 – Alla fine l‘eroe di giornata in casa Fiorentina è il laziale Noslin: il suo gol ha causato la sconfitta della Cremonese e adesso ai viola basta fare un solo punto nelle prossime tre partite: Genoa, Juve e Atalanta. Farlo a Roma, questo punto, sarebbe stato fantascienza. Sulla partita dei gigliati in casa della Roma con l’umiliante 4-0, è meglio stendere un velo pietoso, tanto clamoroso è stato il dominio giallorosso su una Fiorentina lenta, imprecisa, molle, sconcertante. In avvio i viola sembrano partire bene, ma dopo 10 minuti si spengono e alla Roma basta accelerare un po’ per colpire una traversa con Malen (tiro...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una bruttissima Fiorentina umiliata dalla Roma, ma salvata (quasi) dalla Lazio

FIORENTINA-LAZIO 1-0: LA SALVEZZA E' AD UN PASSO

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