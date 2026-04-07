Cade in casa e resta a terra | salvata dalla polizia municipale entrata dalla finestra

Una donna di 85 anni è stata trovata a terra nella propria abitazione a Pomigliano d’Arco dopo essere caduta e non riuscire più a rialzarsi. La polizia municipale, intervenuta, è entrata nell’abitazione attraverso una finestra per prestarle soccorso. L’intervento si è svolto senza l’utilizzo di strumenti particolari, e l’anziana è stata affidata alle cure dei sanitari presenti sul posto.

Una donna di 85 anni è stata soccorsa a Pomigliano d’Arco dopo essere caduta in casa e non essere riuscita più a rialzarsi. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Terracciano. A dare l’allarme è stata un’amica dell’anziana, preoccupata perché non riusciva a contattarla. Quando gli agenti della polizia municipale sono arrivati sul posto, la donna rispondeva dall’interno dell’appartamento - al terzo piano - spiegando di essersi fatta male e di non riuscire ad aprire la porta. A quel punto i vigili urbani hanno deciso di entrare passando da una finestra. Utilizzando un ponteggio montato sulla facciata del condominio, hanno raggiunto l’abitazione e infranto il vetro per accedere all’interno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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