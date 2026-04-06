Bimba salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita grazie allo screening ' Genoma Puglia'

A 20 giorni dalla nascita, una bambina è stata diagnosticata con una grave malattia genetica grazie allo screening 'Genoma Puglia'. La scoperta precoce ha permesso di intervenire tempestivamente, evitando che la condizione causasse la perdita della vista. Senza questo test, la malattia avrebbe potuto causare un danno irreversibile alla vista della piccola. Lo screening permette di individuare precocemente patologie genetiche nei neonati.

Oggi, invece, grazie a un risultato mai ottenuto prima, quella stessa bambina potrà essere seguita tempestivamente e accedere a una terapia in grado di preservare la funzione visiva. Un risultato reso possibile dallo screening eseguito presso il laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale Di Venere, dove vengono analizzati i campioni provenienti dalle neonatologie pugliesi attraverso tecnologie avanzate di sequenziamento. Quello della piccola, nata il 24 febbraio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Altamura, è il primo caso in letteratura scientifica in cui sono state identificate, in epoca così precoce, due varianti del gene RPE65, responsabile di gravi distrofie retiniche ereditarie come la retinite pigmentosa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Bari: salvata dalla cecità a venti giorni di vita grazie allo screening neonatale Ospedale "Di Venere"Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: A soli 20 giorni dalla nascita, una diagnosi precoce ha cambiato il destino di una bambina: senza lo... Leggi anche: Neonata prematura di 610 grammi salvata dalla cecità: a Pescara il primo trattamento intravitreale d'Abruzzo Si parla di: Salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita grazie a screening genomico. Bari, neonata salvata dalla cecità a 20 giorni: diagnosi record grazie allo screening genomicoUna diagnosi genetica a 20 giorni evita il rischio di cecità a una neonata di Altamura. Il caso, primo in letteratura per il gene RPE65 in epoca così precoce, sarà al centro del meeting internazionale ... trmtv.it Salvata dalla cecità a 20 giorni dalla nascita grazie a screening genomicoUna diagnosi precoce resa possibile dallo screening genomico neonatale, consentirà ad una neonata di 20 giorni di iniziare una terapia in grado di preservare la funzione visiva. (ANSA) ... ansa.it