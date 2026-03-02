Cerca di accendere la stufa con l'alcol e viene avvolto dalle fiamme | ricoverato d'urgenza per gravi ustioni

A Marina di Pietrasanta, un uomo di 80 anni ha tentato di accendere una stufa utilizzando dell'alcol e, durante l'operazione, è stato avvolto dalle fiamme. L'uomo ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente si è verificato questa mattina, coinvolgendo una scena domestica e un tentativo di avviare il riscaldamento con metodi rischiosi.

A Marina di Pietrasanta (Lucca) un uomo di 80 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver tentato di accendere una stufa con l'alcol. Rapidamente soccorso, è stato trasferito d'urgenza in elicottero a Genova presso il centro grandi ustionati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

