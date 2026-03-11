Un autobus autopostale è stato avvolto dalle fiamme a Kerzers, nel Canton Friburgo, in Svizzera. L’incidente ha causato la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre cinque. Tra le persone coinvolte c’è un uomo che si sarebbe dato fuoco, ma i dettagli sulla dinamica dell’incendio non sono ancora chiari. La scena è apparsa come un incubo per i testimoni presenti.

Cosa è successo all’autobus autopostale a Kerzers?. Una scena da incubo nel cuore della Svizzera. Un autobus autopostale è stato avvolto da una gigantesca palla di fuoco provocando una tragedia che ha sconvolto il Canton Friburgo. Secondo il primo bilancio diffuso dalla polizia, almeno sei persone sono morte e cinque sono rimaste ferite, tra cui anche un soccorritore intervenuto sul posto. Tre dei feriti versano in condizioni critiche. L’incendio è divampato intorno alle 18.30 a Kerzers, una località situata a circa venti chilometri a ovest di Berna. Il mezzo coinvolto era un autopostale, autobus utilizzato per il trasporto della posta ma aperto anche ai passeggeri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bus avvolto dalle fiamme in Svizzera: almeno 6 morti e 5 feriti, il giallo dell’uomo che si sarebbe dato fuoco

