Un tuffo nel Medioevo | a Vinzaglio riapre il Castello Sella per la rassegna Castelli Aperti

A Vinzaglio, il Castello Sella riapre le sue porte per la rassegna Castelli Aperti, che domenica 10 maggio propone visite e iniziative dedicate alla storia e all’arte dei castelli piemontesi. La manifestazione, ormai consolidata, permette al pubblico di scoprire le testimonianze architettoniche e culturali di un passato medievale, offrendo un’occasione per immergersi in atmosfere antiche e tradizioni secolari.

Prosegue Castelli Aperti, la rassegna che propone anche per domenica 10 maggio la riscoperta del fascino senza tempo dei castelli piemontesi, custodi di storia, arte e tradizioni secolari. Anche per la seconda domenica del mese di maggio, i visitatori di ogni età sono invitati a varcare portoni.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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