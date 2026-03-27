Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, nel novarese si svolge la trentunesima edizione di

Domenica 5 e lunedì 6 aprile segnano l'avvio della stagione 2026, offrendo a visitatori e turisti l'opportunità di vivere un viaggio unico tra castelli, ville, giardini, palazzi storici, torri, musei e residenze d'epoca. Un patrimonio diffuso che racconta secoli di storia, tradizioni e arte, immerso nei paesaggi suggestivi del Piemonte. In provincia di Novara sono due le dimore che si possono visitare in occasione della rassegna "Castelli Aperti". A Oleggio Castello porte aperte al Castello dal Pozzo: aperto a Pasqua e Pasquetta con visite guidate su prenotazione alle 10 di mattina. Ingresso 15 euro; per informazioni e prenotazioni: 0322. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - A Pasqua e Pasquetta riparte la rassegna "Castelli Aperti": le aperture nel novarese

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Appuntamento sabato 28 e domenica 29 marzo con "Castelli aperti in primavera 2026". Iniziativa che rende possibile la visita a castelli pubblici e a castelli di proprietà privata non aperti normalmente al pubblico. Info consorziocastelli.it x.com